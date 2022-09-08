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Министерство обороны США прекратило брать на вооружение истребители F-35 после того, как оказалось, что используемый в двигателе магнит был сделан из нелицензированного китайского сырья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как сообщил представитель Пентагона Расселл Гумаре, внутреннее расследование показало, что сплав в смазочной помпе двигателей F-35 не отвечает требованиям по государственным закупкам, что запрещает нелицензированные материалы из Китая.
Расселл Гумаре подтвердил, что магнит, о котором идет речь, не передает информацию и не может нанести ущерб самолету, поэтому ситуация не привела к рискам.
Производитель F-35, компания Lockheed Martin, подтвердила проблему. Подрядчик, занимающийся сбором двигателей для истребителей, отметил, что будет искать альтернативные источники материала.
Как отмечает Reuters, это не первый случай, когда деталь китайского происхождения была запрещена для использования в военной технике, принятой Пентагоном.
Напомним, недавно США ограничили продажу компьютерных чипов в Россию и Китай.
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Министерство обороны США прекратило брать на вооружение истребители F-35 после того, как оказалось, что используемый в двигателе магнит был сделан из нелицензированного китайского сырья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как сообщил представитель Пентагона Расселл Гумаре, внутреннее расследование показало, что сплав в смазочной помпе двигателей F-35 не отвечает требованиям по государственным закупкам, что запрещает нелицензированные материалы из Китая.
Расселл Гумаре подтвердил, что магнит, о котором идет речь, не передает информацию и не может нанести ущерб самолету, поэтому ситуация не привела к рискам.
Производитель F-35, компания Lockheed Martin, подтвердила проблему. Подрядчик, занимающийся сбором двигателей для истребителей, отметил, что будет искать альтернативные источники материала.
Как отмечает Reuters, это не первый случай, когда деталь китайского происхождения была запрещена для использования в военной технике, принятой Пентагоном.
Напомним, недавно США ограничили продажу компьютерных чипов в Россию и Китай.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга