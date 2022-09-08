Депутаты Николаевского горсовета согласовали около 50 проектов решений, касающихся земельных вопросов.

Полгода спустя, на заседании сессии 8 сентября, избранники вернулись к рассмотрению проектов земельных решений, которые планировали рассмотреть 24 февраля. Однако тогда сессия не состоялась из-за начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

На сессию 8 сентября в режиме видеоконференции собралось 46 депутатов, пишут «НикВести».

Перед рассмотрением повестки дня депутат Сергей Кантор предложил снять с рассмотрения все земельные вопросы и вернуться к ним уже после победы Украины в войне.

— Каждый день нашему городу наносят значительные разрушения, наши активы уменьшаются. Мы не можем распоряжаться ими так, как до войны. Предлагаю снять эти вопросы и после окончания войны сделать анализ активов, а потом уже решать, как ими распоряжаться, — отметил Сергей Кантор.

Однако его предложение не набрало достаточного количества голосов.

Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что депутаты в онлайн-формате могут работать над вопросами, которые должны были пойти на их рассмотрение до начала полномасштабного вторжения РФ.

Как сообщалось, во время действия военного положения на территории Николаева депутаты могут собираться на сессии и комиссии дистанционно и заседать в режиме видеоконференции. Соответствующие изменения в регламент они приняли 28 июля во время 13-й очередной сессии Николаевского городского совета.

Отметим, что в Николаевском городском совете по разным причинам на исходе предыдущей каденции оказались нерассмотренными и «зависли» около 2 тысяч земельных вопросов. После выборов 2020 депутаты начали их рассматривать, однако процесс был остановлен в феврале 2022 года, в связи с вторжением РФ.