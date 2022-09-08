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В ближайшие дни будут внесены изменения в последний приказ Министерства обороны Украины о военном учете для женщин. В частности, Рада может сделать военный учет обязательным только для женщин-медиков.
Об этом заявил народный депутат, член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на брифинг.
В то же время продолжаются дискуссии и по другим специальностям, которые могут стать обязательными.
— Верховная Рада рассмотрит проект закона, который предложил и поддержал профильный Комитет о взятии на военный учет. Предлагается вариант обязательного учета для женщин-медиков. Что касается других военно-учетных специальностей, то они будут носить исключительно добровольный характер, заявил — Федор Вениславский.
Он заверил, что негативных последствий с 1 октября ожидать не стоит. Кроме того, никаких проблем нет, если женщина добровольно желает поступить на военную службу.
Как сообщалось, заместитель министра обороны Анна Маляр отмечала, что Главное управление персонала Генштаба ВСУ проработало предложения по добровольному военному учету женщин, но решение должно принимать парламент.
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В ближайшие дни будут внесены изменения в последний приказ Министерства обороны Украины о военном учете для женщин. В частности, Рада может сделать военный учет обязательным только для женщин-медиков.
Об этом заявил народный депутат, член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на брифинг.
В то же время продолжаются дискуссии и по другим специальностям, которые могут стать обязательными.
— Верховная Рада рассмотрит проект закона, который предложил и поддержал профильный Комитет о взятии на военный учет. Предлагается вариант обязательного учета для женщин-медиков. Что касается других военно-учетных специальностей, то они будут носить исключительно добровольный характер, заявил — Федор Вениславский.
Он заверил, что негативных последствий с 1 октября ожидать не стоит. Кроме того, никаких проблем нет, если женщина добровольно желает поступить на военную службу.
Как сообщалось, заместитель министра обороны Анна Маляр отмечала, что Главное управление персонала Генштаба ВСУ проработало предложения по добровольному военному учету женщин, но решение должно принимать парламент.