В ближайшие дни будут внесены изменения в последний приказ Министерства обороны Украины о военном учете для женщин. В частности, Рада может сделать военный учет обязательным только для женщин-медиков.

Об этом заявил народный депутат, член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на брифинг.

В то же время продолжаются дискуссии и по другим специальностям, которые могут стать обязательными.

— Верховная Рада рассмотрит проект закона, который предложил и поддержал профильный Комитет о взятии на военный учет. Предлагается вариант обязательного учета для женщин-медиков. Что касается других военно-учетных специальностей, то они будут носить исключительно добровольный характер, заявил — Федор Вениславский.

Он заверил, что негативных последствий с 1 октября ожидать не стоит. Кроме того, никаких проблем нет, если женщина добровольно желает поступить на военную службу.