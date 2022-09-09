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Советник офиса президента Алексей Арестович назвал хищение средств командованием РФ – как одну из причин небоеспособности российской армии.
Об этом он сказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.
– Все эти генералы-полководцы. когда воровали сумасшедшие деньги на войну с Украиной, они не верили, что Путин отдаст приказ. Они думали, дедушке хочется повоевать, подготовка к войне... Ну мы украдем 4800 из пяти выданных миллиардов. А потом, когда оказалось, что нужно воевать – ничего нет, – сказал Алексей Арестович.
Он также добавил, что российские военные буквально босые.
- Хочешь понять все о государстве и праве - посмотри на ботинки солдат. У русских солдат ботинки ужасные, – добавил советник.
Напомним, Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов Балаклею Харьковской области. Президент выразил восхищение украинскими военными и поблагодарил их за освобождение Балаклеи от российского нашествия.
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Советник офиса президента Алексей Арестович назвал хищение средств командованием РФ – как одну из причин небоеспособности российской армии.
Об этом он сказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.
– Все эти генералы-полководцы. когда воровали сумасшедшие деньги на войну с Украиной, они не верили, что Путин отдаст приказ. Они думали, дедушке хочется повоевать, подготовка к войне... Ну мы украдем 4800 из пяти выданных миллиардов. А потом, когда оказалось, что нужно воевать – ничего нет, – сказал Алексей Арестович.
Он также добавил, что российские военные буквально босые.
- Хочешь понять все о государстве и праве - посмотри на ботинки солдат. У русских солдат ботинки ужасные, – добавил советник.
Напомним, Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов Балаклею Харьковской области. Президент выразил восхищение украинскими военными и поблагодарил их за освобождение Балаклеи от российского нашествия.