Советник офиса президента Алексей Арестович назвал хищение средств командованием РФ – как одну из причин небоеспособности российской армии.

Об этом он сказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

– Все эти генералы-полководцы. когда воровали сумасшедшие деньги на войну с Украиной, они не верили, что Путин отдаст приказ. Они думали, дедушке хочется повоевать, подготовка к войне... Ну мы украдем 4800 из пяти выданных миллиардов. А потом, когда оказалось, что нужно воевать – ничего нет, – сказал Алексей Арестович.

Он также добавил, что российские военные буквально босые.

- Хочешь понять все о государстве и праве - посмотри на ботинки солдат. У русских солдат ботинки ужасные, – добавил советник.

Напомним, Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов Балаклею Харьковской области. Президент выразил восхищение украинскими военными и поблагодарил их за освобождение Балаклеи от российского нашествия.