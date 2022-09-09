Наступательные действия в Херсонской области направлены на загнание россиян в ловушку, чтобы как можно меньше рисковать жизнью украинских военных.

Об этом изданию RTS рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Как подчеркнул руководитель региона, много работы на фронте выполняет разведка, прилагающая максимум усилий, чтобы враги оказались в неблагоприятном положении.

— У российских оккупантов много людей, а также очень большие запасы боеприпасов. Наша армия много использует разведку и пытается загнать противника в ловушку. Мы не хотим, чтобы наши солдаты погибали, поэтому пытаемся думать головой, чтобы выиграть, — сказал политик, добавив что, пожалуй, это наступление принесет плоды через некоторое время.

Виталий Ким также сказал, что за последние дни поступило много «хороших» новостей.

Ранее сообщалось, СБУ разоблачила российского агента, пытавшегося совершить диверсию по подрыву боеприпасов ВСУ в Херсонской области.