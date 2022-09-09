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Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Годжес считает, что Украина может вернуть все свои территории, включая Крым, в течение 2023 года.
Об этом он сказал в комментарии Newsweek.
Годжес отметил, что через полгода после начала полномасштабного российского вторжения "предсказуемая вторая лучшая армия мира теперь является второй лучшей армией в Украине".
— Украинцы спасли свою страну… Они установили условия, при которых они могут восстановить полный суверенитет, включая Крым, я думаю, в течение следующего года, — сделал он прогноз.
На минувшей неделе Бен Годжес призвал Украину решить приднестровскую проблему, пока у России нет сил, чтобы этому противостоять.
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Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Годжес считает, что Украина может вернуть все свои территории, включая Крым, в течение 2023 года.
Об этом он сказал в комментарии Newsweek.
Годжес отметил, что через полгода после начала полномасштабного российского вторжения "предсказуемая вторая лучшая армия мира теперь является второй лучшей армией в Украине".
— Украинцы спасли свою страну… Они установили условия, при которых они могут восстановить полный суверенитет, включая Крым, я думаю, в течение следующего года, — сделал он прогноз.
На минувшей неделе Бен Годжес призвал Украину решить приднестровскую проблему, пока у России нет сил, чтобы этому противостоять.