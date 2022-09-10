Советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что украинские военные во время контрнаступления в Харьковской области взяли в плен очень большое количество оккупантов. По его словам, это сейчас единственная проблема, которая существует у украинской армии во время деоккупации.

Об этом советник Офиса президента Алексей Арестович сказал в ходе общения с российским правозащитником Марком Фейгиным.

— Нам некуда девать пленных уже, столько их набрали, что войска не справляются. А почему это происходит? Уже можно признать, 30 населенных пунктов уволили в Харьковской области, это все в результате наступления на Балаклею, и дальше на Купянск, – сказал Алексей Арестович.

Он рассказал, что ситуация в Харьковской области для российских военных катастрофическая. Они массово сдаются в плен или убегают с позиций.

— Там полный коллапс и катастрофа, обвал, как цунами сносит русские войска. Мы захватили тысячи снарядов, десятки единиц новой техники, огнеметные системы. Если мы добиваем Изюмскую катастрофу, счет пленных уйдет на тысячи, – добавил Алексей Арестович.

Ранее сообщалось, что советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович говорит, что Вооруженные Силы Украины во время контрнаступления в Харьковской области пленили чрезвычайно большое количество российских военных.