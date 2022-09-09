Советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович говорит, что Вооруженные Силы Украины во время контрнаступления в Харьковской области пленили чрезвычайно большое количество российских военных.

Об этом он рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

— У нас огромная грандиозная проблема: нам некуда девать пленных. Мы столько их набрали, что войска просто не справляются. Почему это происходит? Теперь уже можно признать, что 30 населенных пунктов уволили в Харьковской области. Это все в результате Балаклея и дальше на Купянск, когда мы 50 километров фронта пробили, почти 100 прошли в течение трех суток, - сказал Алексей Арестович.

Он также озвучил информацию о начале наступления ВСУ на Изюм, которая ширится в российских военных чатах. Как известно, город Изюм находится под российской оккупацией с начала апреля. Однако на фоне контрнаступления Вооруженных Сил есть надежда на то, что уже вот-вот в город вернется украинский флаг, а оккупанты будут вытеснены.

— Там еще с юга Изюма, говорят русские чаты, идет наступление. Штурм Изюма начался, говорят они. Мы в это не верим, но, говорят, начался. Там куча данных. Взято множество вооруженной техники, взято пленных, почти изолированная изюмская группировка, там один проход с востока остался ниже водохранилища, но «к сожалению и ах», говорят, этот мост перебили, по крайней мере, соответствующие фотографии появились в чатах. Это единственный мост, через который шли поставки. Они изолированы, считайте, окружены. И вот эта неприятность в виде штурма Изюма, о котором начали говорить, обхода Изюма или еще чего-нибудь. Я напоминаю, мы обсуждаем информацию только по российским чатам, - сказал Алексей Арестович.

Карта DeepStateMAP

Отметим, что накануне заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин оставил краткое сообщение на своей странице в фейсбуке.

«Что, ребята! Все держат кулачки?», – написал Владимир Мацокин.

Изюм, к сожалению, один из тех городов, который уничтожили российские оккупанты. Еще в июле секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что по городу Россия ударила самым большим количеством ракет. За более чем месяц полномасштабного вторжения Россия запустила по Изюму 476 ракет. Выехавшие из города люди рассказывали о том, что он уничтожен.

Город в оккупации от 2 апреля. Однако возвращение украинского флага в Изюм и его деоккупация неизбежны.

После освобождения Балаклеи 8 сентября, украинские войска начали продвижение в Купянск – город, который оккупанты провозгласили центром оккупированной Харьковщины. Купянск важен для россиян, ведь через него осуществляется транзит оружия и продовольствия на Изюмское направление.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы уволили на Харьковщине более 30 населенных пунктов.

Накануне Зеленский сообщал, что с 1 сентября ВСУ освободили от российских оккупантов более тысячи квадратных километров территории Украины и десятки населенных пунктов. Известно, что ВСУ подняли флаг Украины в Балаклее, Волоховом Яру, Ивановке, Борщевке и Шевченковском.

Украинские военные отразили штурм врага вблизи ряда населенных пунктов. В то же время ВСУ ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении — за 3 дня воины продвинулись на 50 километров.

Пресссекретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать увольнение Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области.

Об успехах украинской армии сегодня уже однозначно высказывались со стороны Госдепа США.