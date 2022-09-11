Народный депутат Украины Максим Дырдин вместе с депутатами Николаевского облсовета Игорем Савченко и Виталием Порхуном в День города Николаева передали военнослужащим автомобиль 2020 года выпуска для выполнения боевых задач.

Об этом сообщается в Телеграмм-канале Максима Дирдина.

— Автомобиль повышенной проходимости и полностью отвечает параметрам задач, на которые он будет направлен. Вместе с автомобилем передали питание, теплые вещи и дождевики для военных. Выражаем благодарность всем защитникам и защитницам за ваш героизм и отвагу, которые с начала русско-украинской войны берегут мир и покой украинцев. Благодаря вам выстоял Николаев, благодаря вам мы верим в нашу победу! Почет вам, честь и хвала! – написал Максим Дирдин.

Ранее николаевские депутаты передали ВСУ два автомобиля спецназначения.