Киев не воспринимает рекомендации западных партнеров начать мирные переговоры с РФ и требует полной деоккупации Донбасса и Крыма.

Такой тезис прозвучал от нескольких украинских чиновников во время тайно состоявшейся в Киеве 17-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES), сообщает Европейская правда.

По информации издания, в ходе недавнего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен привез послание от президента Джо Байдена о необходимости начать переговоры с Путиным.

В ходе форума YES несколько украинских чиновников публично отрицали такую возможность, хотя не стали признавать, от какого из партнеров поступали такие рекомендации, отмечает издание.

— Мы (за время войны, — прим.) научились многому, и в том числе научились не доверять каким-либо разговорам о мире, которые нам предлагают партнеры, — сказал, в частности, министр обороны Алексей Резников.

Кроме того, Алексей Резников уточнил позицию Украины относительно условий начала переговоров с РФ, добавив, что это новая позиция. Киев уже не согласится с тем, что он сам предлагал россиянам раньше.

— Я открою тайну… (на переговорах в Беларуси и Стамбуле в феврале-марте 2022 года, — прим.) мы говорили россиянам: для того, чтобы дальше проводить переговоры и договариваться, вы должны вывести войска по состоянию на 23 февраля. Тогда это было возможно. Но теперь они прошли не одну точку невозврата и такой вариант уже давно невозможен, — заявил он.

Теперь Киев требует полной деоккупации Донбасса и Крыма.

— Вариантов «на 24 февраля» уже нет. На 1 декабря 1991 года. Go out, - подытожил Алексей Резников.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины Москва и Киев в феврале-марте провели серию переговоров.

По словам украинских переговорщиков, сначала Москва выдвигала ультимативные требования, фактически требуя капитуляции Украины.

Напомним, Алексей Резников считает, что Украина уже пересекла черту, когда можно было ожидать «худший сценарий» развития войны с Россией.