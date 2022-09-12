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Около полуночи 12 сентября россияне снова ударили по Харькову, обстреляв жилой дом в Новобаварском районе. Дом частично разрушен.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
На данный момент известно об одном погибшем и двух пострадавших.
Мэр уточнил, что ночью в городе возобновили водоснабжение. Метро и наземный электротранспорт работают в штатном режиме.
Накануне русские войска открывали огонь по критической гражданской инфраструктуре Украины. В частности, обстреляли Харьковскую ТЭЦ-5 — одну из крупнейших теплоэлектроцентралей в Украине, которая находится вблизи села Подворки Дергачевского района Харьковщины.
В результате российских обстрелов светоснабжение (а иногда и водоснабжение) исчезло в Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской и частично Донецкой и Запорожской областях. Пока его постепенно восстанавливают.
Напомним, что россияне нанесли удары по Вознесенскому и Николаевскому районам ракетами наземного базирования «Оникс» с берегового ракетного комплекса «Бастион» из временно оккупированного Крыма.
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Около полуночи 12 сентября россияне снова ударили по Харькову, обстреляв жилой дом в Новобаварском районе. Дом частично разрушен.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
На данный момент известно об одном погибшем и двух пострадавших.
Мэр уточнил, что ночью в городе возобновили водоснабжение. Метро и наземный электротранспорт работают в штатном режиме.
Накануне русские войска открывали огонь по критической гражданской инфраструктуре Украины. В частности, обстреляли Харьковскую ТЭЦ-5 — одну из крупнейших теплоэлектроцентралей в Украине, которая находится вблизи села Подворки Дергачевского района Харьковщины.
В результате российских обстрелов светоснабжение (а иногда и водоснабжение) исчезло в Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской и частично Донецкой и Запорожской областях. Пока его постепенно восстанавливают.
Напомним, что россияне нанесли удары по Вознесенскому и Николаевскому районам ракетами наземного базирования «Оникс» с берегового ракетного комплекса «Бастион» из временно оккупированного Крыма.