Управление гражданской авиации Молдовы запретило авиакомпании Air Moldova и другим национальным перевозчикам возобновлять полеты в Москву.
Об этом говорится в сообщении регулятора.
Такое решение молдавский регулятор принял со ссылкой на директивы ICAO и EASA.
Об открытии рейсов в Москву с 1 октября Air Moldova объявила 9 сентября. По словам перевозчика, это решение является реакцией на многочисленные обращения находящихся в РФ граждан Молдовы, которые хотят вернуться домой билетами, купленными до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Напомним, авиакомпания Wizz Air возобновляет рейсы в Россию , несмотря на продолжение военной агрессии России против Украины.
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Управление гражданской авиации Молдовы запретило авиакомпании Air Moldova и другим национальным перевозчикам возобновлять полеты в Москву.
Об этом говорится в сообщении регулятора.
Такое решение молдавский регулятор принял со ссылкой на директивы ICAO и EASA.
Об открытии рейсов в Москву с 1 октября Air Moldova объявила 9 сентября. По словам перевозчика, это решение является реакцией на многочисленные обращения находящихся в РФ граждан Молдовы, которые хотят вернуться домой билетами, купленными до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Напомним, авиакомпания Wizz Air возобновляет рейсы в Россию , несмотря на продолжение военной агрессии России против Украины.