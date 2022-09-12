Управление гражданской авиации Молдовы запретило авиакомпании Air Moldova и другим национальным перевозчикам возобновлять полеты в Москву.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Такое решение молдавский регулятор принял со ссылкой на директивы ICAO и EASA.

Об открытии рейсов в Москву с 1 октября Air Moldova объявила 9 сентября. По словам перевозчика, это решение является реакцией на многочисленные обращения находящихся в РФ граждан Молдовы, которые хотят вернуться домой билетами, купленными до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Напомним, авиакомпания Wizz Air возобновляет рейсы в Россию , несмотря на продолжение военной агрессии России против Украины.