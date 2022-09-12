Суд арестовал подозреваемого в госизмене бывшего руководителя Харьковского управления СБУ Романа Дудина без возможности внесения залога.

Об этом сообщает Украинская правда.

«По материалам ДБР суд избрал меру пресечения в виде ареста для действующего сотрудника СБУ, который до мая 2022 года возглавлял одно из региональных управлений Службы», - говорится в сообщении.

В пресс-службе бюро изданию уточнили, что Дудин арестован на 2 месяца без альтернативы залогу.

11 сентября стало известно о задержании правоохранителями экс-главы СБУ Харьковщины Романа Дудина.

12 сентября правоохранители официально подтвердили задержание Романа Дудина, который до конца мая возглавлял управление СБУ в Харьковской области: ему инкриминируют государственную измену и самовольное уход из службы.

29 мая президент Владимир Зеленский уволил руководителя управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Романа Дудина за небрежное исполнение служебных обязанностей и пообещал ему расследование правоохранителей.

Тогда президент заявил, что Дудин «не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично».

19 июля начальником управления СБУ в Харьковской области был назначен Александр Куц.