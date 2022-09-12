Украинская операция по освобождению Харьковской области, которая прошла в первые недели сентября, войдет в историю как искусный стратегический замысел.

Об этом в статье для Atlantic написал известный профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюса Phillips P. OBrien.

Ученый называет наступательные действия Украины последних дней одним из «наибольших успехов военной стратегии с 1945 года».

— Если Херсонская наступательная операция имела целью уничтожить российские войска, втянув их в противостояние, то наступление в Харьковской области имело больший эффект. Украина надеялась вернуть себе город Купянск. Россияне использовали этот автомобильно-железнодорожный узел, чтобы обеспечивать Изюм, базу для своих операций в Донбассе <...> Украинцы написали сценарий, а россияне сыграли назначенную им роль. В отличие от Херсона, где оккупанты имели сосредоточенные силы и создали многослойную оборону, Харьковская область была слабо защищена русскими войсками. Таким образом, украинцы легко смогли сломать российские линии, которые, кажется, удерживались плохо мотивированными силами, и прорваться глубоко за них. Чтобы дать своим силам наилучшие шансы на успех, украинцы также, кажется, создали значительную, быстро движущуюся ударную силу. Не позволяя утечь своим подготовительным мероприятиям (украинские источники раскрыли мало, если вообще раскрыли ценную для России информацию), они, похоже, создали ряд специализированных боевых бригад с более легкими и более быстрыми колесными машинами. Это дало им решающее преимущество в мобильности над врагом, — отметил военный эксперт.

После чего добавил, что трофеи, захваченные ВСУ в этих боях, позволят еще эффективнее нанести удары по ВС РФ.

— Даже если россияне стабилизируют линию в ближайшие дни, они будут в гораздо худшем положении, чем 1 сентября. Опираясь на месяцы усилий как по подготовке украинских сил, так и уничтожению российских, Украина достигла стратегического искусного удара, который военные будут изучать еще десятилетиями, — подытожил профессор стратегических исследований.

Напомним, по меньшей мере тысяча жителей Изюма погибла в результате российских обстрелов и авиаударов, но еще больше - из-за неоказания медицинской помощи и отсутствия лекарства.