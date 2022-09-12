По меньшей мере, тысяча жителей Изюма погибла в результате российских обстрелов и авиаударов, но еще больше - из-за неоказания медицинской помощи и отсутствия лекарств.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина-Укринформ сказал депутат Изюмского городского совета Максим Стрельник, сообщает Укринформ.

— Информация о жертвах оккупации нуждается в уточнении, потому что захватчики пытались скрыть свои преступления. По той информации, что у нас есть, по меньшей мере тысяча жителей города погибла в результате военных действий. Но еще большее количество людей, мы считаем, пострадали из-за того, что им не смогли вовремя оказать необходимую медицинскую помощь, поскольку оккупанты еще в марте разрушили все медицинские учреждения, они не функционировали, - сказал Максим Стрельник.

По его словам, доступ к лекарству был ограничен, российские захватчики разграбили все аптеки.

— Вопрос лекарств как раз сейчас стоит остро, а также госпитализация тех жителей, которые нуждаются в неотложной медицинской помощи. Эти вопросы первоочередны, – подчеркнул депутат.

Он напомнил, что за все время оккупации русские военные отказывали в эвакуации и принятии гуманитарных грузов с лекарствами и продуктами для жителей.

По данным горсовета, в Изюме остается около 10 тыс. жителей. Вопрос возможной эвакуации из-за приближающегося отопительного сезона, по словам Стрельника, будут обсуждаться на самом высоком уровне, пока такого решения нет.

— В последнее время удавалось проводить так называемую «тихую» эвакуацию, и женщины и дети до 14 лет, пожилые люди могли уехать. Большинство изюмчан ждут возможности вернуться домой. Но действительно очень сложная ситуация с критической инфраструктурой. Мы надеемся, что успеем сделать все возможное, чтобы зима для нас не стала неожиданностью, – отметил депутат горсовета.

Напомним, Служба безопасности Украины продемонстрировала трофейное российское оружие из уволенного Изюма Харьковской области.

Как известно, Вооруженные силы Украины вышли на границу с Россией на севере Харьковщины .