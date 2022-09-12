Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко поблагодарил Канберру за уже оказанную помощь и попросил дополнительную артиллерию, на это глава австралийского Минобороны ответил словами о поддержке.

Об этом пишет Australian Associated Press.

Украинский дипломат подчеркнул, что полученные от Австралии бронемашины Bushmaster пригодились при освобождении Изюма. По его словам, ВСУ были бы признательны за дополнительные гаубицы от австралийцев в количестве 6 или 12 стволов.

- Самое важное сейчас - артиллерийские пушки и боеприпасы, - объяснил он потребности Украины.

В свою очередь, министр обороны Австралии назвал украинские наступательные действия в Херсонской и Харьковской области вдохновляющими.

— Я не думаю, что кто-то мог себе представить, что Украина устоит так, как она устояла, и это будет так героически. Я не думаю, что у нас есть другой выбор, кроме постоянной поддержки Украины, — подчеркнул Ричард Марлз.

Ранее СМИ указывали, что Австралия будет выдавать гуманитарные визы украинским беженцам сроком до 3 лет.