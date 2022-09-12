На отвоеванной части Харьковской области правоохранительные органы и ВСУ успели половить российских учителей, приехавших на оккупированные территории для работы в местных школах по образовательным программам оккупанта.

Об этом рассказала вице-премьер Ирина Верещук.

По объяснениям главы ведомства, чужих педагогов заставят отвечать перед украинским законом по статье 438 УК (нарушение законов и обычаев войны). Их ожидает срок от 8 до 12 лет.

— Они совершили преступление против нашего государства. Мы много раз предупреждали российских граждан, согласившихся приехать на территорию Украины и осуществлять запрещенную законом деятельность. Конечно, меру наказания им определит суд, однако на территории нашего государства еще находится определенное количество российских граждан, которые приехали на временно оккупированные территории и точно понесут наказание, если не покинут нашу территорию безотлагательно, — подчеркнула Ирина Верещук.

На обмен эти люди могут не рассчитывать.

— Как пленных их никто не будет рассматривать, потому что они не комбатанты, Женевские конвенции не предусматривают обмена невоеннопленными, — гарантировала министерша.

Напомним, на оккупированной Херсонщине россияне подвергают украинских учителей пыткам, а любые непонравившиеся учебные материалы уничтожают в огне.