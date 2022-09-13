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Департамент здравоохранения Лос-Анджелеса вместе с Центрами по контролю и профилактике заболеваний подтвердили первую смерть от обезьяньей оспы в Соединенных Штатах.
Об этом говорится в сообщении местного органа системы здравоохранения Лос-Анджелеса.
— У умершего был серьезно ослаблен иммунитет и был госпитализирован, — говорится в документе.
Отмечается, что дополнительная информация об этом лице не будет разглашаться «в целях защиты конфиденциальности и конфиденциальности».
Врачи рекомендуют людям с ослабленным иммунитетом, подозревающим, что у них обезьянья оспа, как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Они должны оставаться под наблюдением в течение всего процесса лечения.
Напомним, в июле Министерство здравоохранения Испании подтвердило первую смерть у зараженного обезьяньей оспой. За время последней вспышки болезни это был первый летальный случай в Европе и второй — за пределами Африки.
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Департамент здравоохранения Лос-Анджелеса вместе с Центрами по контролю и профилактике заболеваний подтвердили первую смерть от обезьяньей оспы в Соединенных Штатах.
Об этом говорится в сообщении местного органа системы здравоохранения Лос-Анджелеса.
— У умершего был серьезно ослаблен иммунитет и был госпитализирован, — говорится в документе.
Отмечается, что дополнительная информация об этом лице не будет разглашаться «в целях защиты конфиденциальности и конфиденциальности».
Врачи рекомендуют людям с ослабленным иммунитетом, подозревающим, что у них обезьянья оспа, как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Они должны оставаться под наблюдением в течение всего процесса лечения.
Напомним, в июле Министерство здравоохранения Испании подтвердило первую смерть у зараженного обезьяньей оспой. За время последней вспышки болезни это был первый летальный случай в Европе и второй — за пределами Африки.