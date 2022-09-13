Департамент здравоохранения Лос-Анджелеса вместе с Центрами по контролю и профилактике заболеваний подтвердили первую смерть от обезьяньей оспы в Соединенных Штатах.

Об этом говорится в сообщении местного органа системы здравоохранения Лос-Анджелеса.

— У умершего был серьезно ослаблен иммунитет и был госпитализирован, — говорится в документе.

Отмечается, что дополнительная информация об этом лице не будет разглашаться «в целях защиты конфиденциальности и конфиденциальности».

Врачи рекомендуют людям с ослабленным иммунитетом, подозревающим, что у них обезьянья оспа, как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Они должны оставаться под наблюдением в течение всего процесса лечения.

Напомним, в июле Министерство здравоохранения Испании подтвердило первую смерть у зараженного обезьяньей оспой. За время последней вспышки болезни это был первый летальный случай в Европе и второй — за пределами Африки.