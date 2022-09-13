Совместный координационный центр разрешил семи судам с кукурузой и пшеницей выйти из украинских портов в рамках черноморской зерновой инициативы, сообщает ООН.

Об этом пишет The Бабель .

- СКЦ санкционировал выход семи судов, которые перевозят в общей сложности 213 243 тонны зерна и других продуктов АПК в рамках черноморской зерновой инициативы, - говорится в сообщении.

В ООН уточнили, что суда Captain Dimitrios (65 тысяч тонн кукурузы), Super Saka (29 тысяч тонн пшеницы и 21 тысяч тонн кукурузы), Fanaria (18 тысяч тонн пшеницы) направятся в Испанию.

Суда Propus (8,5 тысячи тонн кукурузы), Ata Ocean (6,3 тысячи тонн подсолнечного масла) и Greifswald (492 тонны кукурузы) планируют отправиться в Турцию. Судно Yada Team доставит в Израиль 64 951 тонну кукурузы.

По состоянию на 12 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортируемых из трех украинских портов, составляет 2721168 тонн. Всего в настоящее время одобрено движение 269 судов — 147 из них прибывают в украинские порты и 122 из украинских портов.

Напомним, экспорт украинского зерна проходит согласно «зерновому соглашению», заключенному между Украиной, Россией, Турцией и ООН. Контроль за работой морского коридора и сохранением операции возложен на координационный центр в Стамбуле.