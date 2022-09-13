Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, под патронатом которой работает один из крупнейших гуманитарных штабов региона, встретилась с представителями Норвежского совета по делам беженцев.

Об этом сообщается на сайте Николаевского областного совета.

— Продолжаем получать положительные отзывы от международных партнеров о работе нашего гуманитарного штаба (БФ «Светлые дела») и реализации проектов. Системная и организованная работа по обеспечению населения гуманитарной помощью, а особенно работа нашего эвакуационного центра «Приют своим», приятно поразила гостей, – сообщила Анна Замазеева.

Глава облсовета рассказала, что посетив эвакуационный центр европейские партнеры признались, что проект такого масштаба видят чуть ли не впервые на всей территории Украины.

– Как результат – команда NRC попросила нас не останавливаться на достигнутом, а в сотрудничестве с ними, расширять проект и на другие регионы страны, – сообщила Анна Замазеева.

Также, осмотрев подавляющее большинство бомбоубежищ Николаева, команда NRC предложила в сотрудничестве с командой гуманитарного штаба привести в надлежащее состояние местные бомбоубежища.

— Ежедневные обстрелы и воздушные тревоги – компоненты, уже ставшие неотъемлемой частью жизни жителей Николаева. В этой постоянной опасности люди должны быть уверены, что в случае обстрела или воздушной угрозы им есть где спрятаться. Сейчас почему-то все забыли о бомбоубежищах. Хотя, по-моему, обустройство и надлежащее состояние укрытий – первоочередная необходимость на прифронтовой территории, – отметила председатель облсовета.

В конце встречи Анна Замазеева поблагодарила команду NRC за инициативность и неравнодушие к безопасности наших граждан.

Напомним, гуманитарный штаб Николаевщины передал 20 многофункциональных коек в медицинское учреждение Николаева.