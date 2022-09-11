Гуманитарный штаб Николаевщины передал 20 многофункциональных кроватей в медицинское учреждение Николаева.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, под патронатом которой работает один из крупнейших гуманитарных штабов Николаевской области (БФ «Светлые дела»).

Анна Замазеева поблагодарила партнеров из Мюнхена и компании «Гобель-Украина» за помощь в транспортировке кроватей и отметила, что команда Штаба держит на постоянном контроле потребности медучреждений, обеспечивая медикаментами, емкостями для хранения воды, инвентарем и т.д.

Кроме того, Гумштаб на постоянной основе помогает медикам и снабжает продуктовыми наборами.

— Заботимся и о медицинском персонале. Только за последний месяц гуманитарному штабу предоставлено 3822 продуктовых набора для медиков 17 областных больниц, — сообщила Анна Замазеева.

Ранее глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила, что начинает работу Офис восстановления Николаевщины. Офис разрабатывает стратегию восстановления региона и работает в сотрудничестве с представителями Королевства Дании, с которыми ранее была достигнута договоренность о помощи восстановления Николаевщины.