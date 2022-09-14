Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко провел встречу в формате видеоконференции с парламентской делегацией Японии.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

К онлайн-встрече присоединились члены Палаты советников Японии Масааки Таниай и Мицуо Такагаси, член Палаты представителей Японии Коичи Касаи и представитель секретариата руководящей партии «Комейто» Хироюки Курита.

Кирилл Тимошенко подчеркнул, что накануне зимы для украинских граждан насущным является восстановление жилья и критической инфраструктуры, пострадавших в результате полномасштабного российского вторжения.

— Мы разработали Fast Recovery Plan. Он охватывает жилье, школы, садики, медучреждения и сети газо-, водо- и электроснабжения на деоккупированных территориях страны, — отметил заместитель руководителя ОП.

Он напомнил, что данные по всем разрушенным вследствие российской агрессии объектам можно найти на онлайн-платформе. Информация обновляется каждый день.

Кирилл Тимошенко подчеркнул, что благодаря успехам украинской армии на востоке страны от захватчиков была освобождена почти вся территория Харьковской области.

— В этой связи увеличилось количество объектов, которые нам необходимо очень быстро восстановить. Поэтому, прежде всего, с чем мы обращаемся, — выбрать школу, садик или группу частных домов в том или ином населенном пункте, которые разрушили российские войска, и помочь с их восстановлением, — отметил он.

Замруководителя ОП также проинформировал, что в результате недавних российских бомбардировок Харькова и области были повреждены теплоэлектроцентрали, которые нужно восстановить до наступления холодов. Он предложил японской стороне рассмотреть возможность включения в проект восстановления этих объектов.

Кирилл Тимошенко сообщил, что всего в Украине около 86 тыс. частично или полностью разрушенных объектов инфраструктуры. Часть из них восстанавливают на средства государственного бюджета, но нужна и помощь партнеров.

Кроме того, Кирилл Тимошенко рассказал о необходимости в школьных автобусах, ведь многие из них были потеряны в результате обстрелов или украдены российскими военными во время захвата украинских территорий.

— Это очень важный гуманитарный вопрос, потому что многие школы разбомбили, и детям приходится добираться в учебные заведения, которые расположены подальше от их дома, — отметил он.

По информации ОП, представители обеих палат парламента Японии выразили восхищение тем, что команда Президента Владимира Зеленского делает для защиты Украины. Они назвали недопустимыми действия России в отношении Украины и украинских граждан и отметили: происходящее в Украине касается не только Европы, но и азиатских стран.

Японские парламентарии подчеркнули, что их государство готово и дальше поддерживать санкционную политику против России. Они также сделали упор на том, что Япония готова интенсифицировать усилия для помощи Украине.

Кирилл Тимошенко пригласил парламентскую делегацию Японии посетить Украину, чтобы своими глазами увидеть последствия российской агрессии и ход восстановления на деоккупированных территориях.

Напомним, весной министр финансов Украины Сергей Марченко и президент Японского агентства международного сотрудничества «Джайка» (JICA) Акихико Танака подписали соглашение о предоставлении Украине кредита в размере 100 миллионов долларов на льготных условиях.