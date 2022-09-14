В ближайшее время Чехия планирует предоставить Украине еще несколько полевых госпиталей, эвакуационный транспорт и оборудование.

Об этом шла речь во время встречи заместителя министра здравоохранения Украины Алексея Яременко с заместителем министра иностранных дел Чешской Республики Мареком Свободой, сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

«С начала войны Украина получила от Чехии многочисленные партии лекарств, расходных материалов и медицинского оборудования. В ближайшее время Чехия планирует предоставить еще несколько полевых госпиталей, эвакуационный транспорт и оборудование. Все это позволит расширить мощности неотложной медицинской помощи в регионах», – говорится в сообщении.

По словам Алексея Яременко, добиться стабильной работы медицинской системы в войну удалось, в том числе, благодаря системной поддержке Европейских стран. В то же время, Украину впереди ждет сверхтяжёлая зима.

— Мы уже видим, как Россия наносит удары по нашей критической инфраструктуре, временно обесточивая больницы и ставя под угрозу жизнь пациентов в операционных и реанимациях. Поэтому мы обращаемся к нашим партнерам с просьбой не останавливаться и усиливать поддержку медицинской сферы и страны в целом, — сказал замминистра.

Как отмечается, стороны также обсудили возможное участие Чехии в восстановлении медицинской инфраструктуры, разрушенной или поврежденной ракетами и снарядами россиян. По предварительным подсчетам, ориентировочная стоимость восстановления медицинских учреждений уже составляет более 37 миллиардов гривен.

Ранее министр окружающей среды Чехии Анна Губачкова заявила, что Чехия может помочь Украине составить карту и ликвидировать экологические убытки после войны.