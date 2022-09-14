Кремль признал свое поражение в Харьковской области, это первое поражение, которое признала Россия в полномасштабной войне против Украины.

Об этом в своем ежедневном отчете заявил американский Институт изучения войны (ISW).

По сообщению, при этом Кремль пытается предотвратить критику от российского президента Владимира Путина и возложить вину на его военных советников.

В ISW напомнили, что Кремль не признавал поражения, когда отводил войска от Киева или с острова Змеиный и в нынешней ситуации наступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области пытался действовать схожим образом. Министерство обороны России, признав отвод войск в этом направлении, назвало его «перегруппировкой».

— Но этот лживый нарратив столкнулся с быстрой и громкой критикой в интернете. Признание Кремлем поражения является частью усилий смягчить и отвлечь критику за такой сокрушительный провал от российского президента Владимира Путина (и перевести ее, – прим.) на Министерство обороны России и военное командование, – говорится в отчете.

Кроме того, в ISW считают, что Кремль, вероятно, стремится использовать поражение на Харьковщине, чтобы способствовать усилиям по мобилизации, активизируя патриотическую риторику и дискуссии о более полной мобилизации, одновременно пересматривая законопроект Госдумы России, позволяющий военным посылать повестки на регулярный призыв на срочную службу по почте.

Как указывают в Институте изучения войны, ничто в думском законопроекте не свидетельствует о том, что Путин готовится отдать приказ об всеобщей мобилизации, и сомнительно, что он мог это сделать быстро в любом случае.

— Широкомасштабный призыв, скорее всего, превысит способность Минобороны России призвать, научить и снарядить новых солдат, особенно потому, что российская тренировочная база, похоже, сейчас испытывает напряжение в подготовке ограниченного количества добровольческих батальонов, говорится в сообщении.

Успешное украинское контрнаступление вокруг Харьковской области вызывает панику у российских военных, оккупационных властей и военных блоггеров, говорят в ISW.

– Военные неудачи России в Украине, вероятно, продолжают ослаблять рычаги влияния России на территории бывшего Советского Союза, – заявляют авторы отчета.

Напомним, что украинские войска нанесли большое поражение России , отвоевав почти всю Харьковскую область в ходе быстрого контрнаступления. Этот успех явился результатом кампании, включающей максимальное использование западных систем вооружения.