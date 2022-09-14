Украинский необанк monobank уберет русский язык из ближайшей версии своего банковского приложения.

Об этом соучредитель банка Олег Гороховский написал у себя в Telegram .

— В ближайшей версии программы мы удалим русский язык из monobank. monobank — украинский банк с прекрасным приложением, который теперь доступен только на украинском, — написал Олег Гороховский.

Также он попросил пользователей, которые пользуются приложением на русском языке отнестись с пониманием этого решения.

По словам Олега Гороховского, до 24 февраля таких пользователей было 1,19 млн, после – 838 291 человек.

Ранее сообщалось, что Monobank с 1 сентября поднимает тариф на снятие собственных средств клиента с карточек банка с 0,5% до 0,9%. Тариф по снятию кредитных средств останется без изменений.