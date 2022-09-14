Комитет защиты журналистов (CPJ) призвал парламент Украины отказаться от законопроекта о медиа, который Верховная Рада в конце августа приняла в первом чтении.

— Украинский законопроект о средствах массовой информации серьезно угрожает свободе прессы в стране, усиливая государственный контроль над информацией в то время, когда граждане нуждаются в ней больше всего. Украинские законодатели должны отказаться от законопроекта или, по крайней мере, приостановить его рассмотрение в парламенте, пока Европейский союз не сможет высказать свои рекомендации, – говорит координатор программ CPJ в Европе и Центральной Азии Гульноза Саид.

В CPJ напоминают, что Украина, кандидат на вступление в ЕС, должна реформировать свое законодательство о СМИ, чтобы начать переговоры о членстве. Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил 23 августа, что упомянутый законопроект сейчас находится на рассмотрении в ЕС и Совете Европы, которые могут дать свои рекомендации до конца сентября.

Напомним, народный депутат Украины от фракции «Европейская Солидарность» Николай Княжицкий заявил, что в законопроект о медиа был добавлен ряд изменений , которые могут привести к отмене нормы в поддержку украинского языка и культуры.