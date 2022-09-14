14 сентября в Балаклею прибыл первый «тестовый» поезд Укрзализныци. Железнодорожное сообщение между деоккупированной Балаклеей и Харьковом возобновят 15 сентября.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

- Город под охраной наших военных, которые защитят людей и не подпустят врага. Наши люди сейчас получают всю необходимую помощь. Первый тестовый поезд Укрзализныци уже прибыл в Балаклею. С мобильным отделением Новой Почты в Изюм привезли модуль Starlink для доступа в Интернет. Город возвращается к жизни, – написал Кирилл Тимошенко.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что россияне во время оккупации Изюма и Балаклеи в Харьковской области вели себя подобным образом, как в Киевской области : пытали жителей, разрушали детские сады и школы, другую инфраструктуру.