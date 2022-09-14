Глава МИД Ирландии Саймон Ковени «подтвердил непреклонную поддержку Украины и решительное противодействие незаконному вторжению России» во время визита в Одессу.

Об этом сообщает Irish Examiner.

Глава дипведомства Ирландии совершил однодневную рабочую поездку в Украину для встречи с Дмитрием Кулебой. Целью визита является обсуждение экспорта зерна из Украины в попытке облегчить мировой продовольственный кризис. Вместе с ним на юг Украины приехал литовский коллега Габриэлиус Ландсбергис.

— Я воспользуюсь сегодняшним визитом, чтобы еще раз заверить, что Ирландия поддерживает народ Украины. Это мой второй визит в Украину с начала вторжения, и для украинского народа важно знать, что мы за вас, — заверил он.

Саймон Ковени также должен принять участие в заседании Совета Безопасности ООН по Украине в Нью-Йорке в следующий четверг. Он пообещал использовать возможность, чтобы «наиболее решительно подчеркнуть, что Ирландия выступает против действий России».

Напомним, Ирландия поддержала инициативу по обучению украинских бойцов на территории ЕС.