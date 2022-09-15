Данилко с «мамой» по сцене / фото instagram.com/v_serduchka, Andrei Maximov

Известный украинский певец Андрей Данилко, весь мир знающий в сценическом образе Верки Сердючки, показал непристойный жест, адресовав его российским оккупантам.

Соответствующее фото артист разместил на своей странице в Instagram. Пост звезда сопровождал словами: Вот вам, а не Херсон!.

На фотографии Данилко предстал в своей фирменной черной кепке, свитшоте и медицинской маске, спущенной на подбородок. Рядом сценическая «мама» Сердючки Инна Билоконь. Обе звезды показывают в камеру шиша.

Напомним, бои за Херсон начались после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года. Пришествие русских сил на Херсон происходило с юга, со стороны Крымского полуострова.

1 марта россияне прорвались в Херсон с помощью бронетранспортеров. 2 марта 2022 г. Херсон перешел под контроль ВС России.

ВСУ наносят удары по пунктам оккупантов в Херсоне и области и по их складам боеприпасов.