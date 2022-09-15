Украина получила первые 500 миллионов евро срочной помощи от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для удовлетворения неотложных потребностей.

Об этом говорится в сообщении ЕИБ.

— Украина получила первые выплаты из нашего пакета срочных мер (Ukraine Solidarity Urgent Response) на 1,59 миллиарда евро, подготовленного в тесном сотрудничестве с Еврокомиссией. Средства помогут Украине решить ее самые неотложные потребности, — заявили в ЕИБ.

Эти средства должны помочь правительству Украины покрыть первоочередные краткосрочные потребности в финансировании и обеспечить срочный ремонт поврежденных дорог, мостов и железнодорожной инфраструктуры. Ремонт железнодорожной сети, дорог и мостов позволит Украине обеспечить перевозку людей, товаров и зерна. Поскольку Украина является одним из крупнейших экспортеров зерна в мире, эти жизненно важные меры должны помочь экономике восстановиться и улучшить связь с Европейским Союзом.

Напомним, Украина получила от Италии 200 миллионов евро льготного кредита . Эти средства будут направлены на зарплаты учителям.