Недавно в Украине зарегистрировали законопроект №8029, в котором предлагается предоставить мужчинам право выезжать за границу во время военного положения на условиях гарантированной финансовой поддержки Вооруженных Сил Украины.

— В настоящее время в открытых источниках говорится об уровне безработицы 35%. Есть огромное количество граждан без работы и возможности зарабатывать на себя, семью, не говоря о столь важной ныне поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ), — говорится в пояснительной записке законопроекта.

В документе предлагают изложить в новой редакции статью 2 (Документы, дающие право гражданину Украины на выезд из Украины и въезд в Украину) Закона Украины О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины, а именно разрешить мужчинам выезжать за границу, если они предоставят следующие документы:

решение органа государственной власти об официальной командировке за границу (в том числе для перевозки гуманитарных грузов); документы, удостоверяющие факт обучения или поступления на обучение в зарубежном учебном заведении; письменное согласование на выезд за границу от территориального центра комплектования и социальной поддержки; документы, подтверждающие:

наличие счета в одном из государственных банков Украины с гарантийным взносом в размере не менее 5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (установленный на время выезда), средства из которого гражданин не может использовать за пределами Украины;

передачу соответствующему банку нотариально заверенного заявления о добровольной обязанности пополнять счет с гарантийным взносом денежными средствами в сумме, равной минимуму размера налогов с минимальной заработной платы (на время пересчета), за каждый месяц (или часть месяца) пребывания за границей во время действия в Украине военного положения;

разрешение отчислять со счета с гарантийным взносом предусмотренную в этом абзаце минимальную сумму на специальный счет для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины по истечении каждого месяца, в течение которого гражданин находился за пределами Украины во время действия военного положения (или если гражданин не сообщил банк о возврате в Украине).

То есть вышеперечисленным лицам необходимо будет внести гарантийный взнос в государственный банк в сумме 5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (на сегодня это 13 тысяч гривен), с которого ежемесячно сумма, равная налогам с минимальной зарплаты (2697,5 гривен) будет перечисляться на счет ВСУ.

— Кроме лиц, указанных в части четвертой настоящей статьи, право выезда за пределы Украины во время действия военного положения может быть предоставлено и другим категориям граждан, определенных Кабинетом Министров Украины, — говорится в сравнительной таблице.

Также предлагают добавить в статью 3 следующий пункт: «Запрещено препятствовать гражданам Украины выезжать из Украины, если они не входят в категории, которым законодательными или иными нормативными актами установлен запрет на выезд за границу, или если они предоставили документы, необходимые для выезда из Украины в условиях военного положения в соответствии с частью четвертой статьи 2 настоящего Закона».

В настоящее время законопроект №8029 направлен на рассмотрение профильного комитета ВРУ.

Ранее сообщалось, что отмена ограничений на выезд из Украины для мужчин 18-60 лет без военного опыта и частично пригодных к военной службе произойдет по окончании военного положения .