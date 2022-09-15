Недавно в Украине зарегистрировали законопроект №8029, в котором предлагается предоставить мужчинам право выезжать за границу во время военного положения на условиях гарантированной финансовой поддержки Вооруженных Сил Украины.
— В настоящее время в открытых источниках говорится об уровне безработицы 35%. Есть огромное количество граждан без работы и возможности зарабатывать на себя, семью, не говоря о столь важной ныне поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ), — говорится в пояснительной записке законопроекта.
В документе предлагают изложить в новой редакции статью 2 (Документы, дающие право гражданину Украины на выезд из Украины и въезд в Украину) Закона Украины О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины, а именно разрешить мужчинам выезжать за границу, если они предоставят следующие документы:
То есть вышеперечисленным лицам необходимо будет внести гарантийный взнос в государственный банк в сумме 5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (на сегодня это 13 тысяч гривен), с которого ежемесячно сумма, равная налогам с минимальной зарплаты (2697,5 гривен) будет перечисляться на счет ВСУ.
— Кроме лиц, указанных в части четвертой настоящей статьи, право выезда за пределы Украины во время действия военного положения может быть предоставлено и другим категориям граждан, определенных Кабинетом Министров Украины, — говорится в сравнительной таблице.
Также предлагают добавить в статью 3 следующий пункт: «Запрещено препятствовать гражданам Украины выезжать из Украины, если они не входят в категории, которым законодательными или иными нормативными актами установлен запрет на выезд за границу, или если они предоставили документы, необходимые для выезда из Украины в условиях военного положения в соответствии с частью четвертой статьи 2 настоящего Закона».
В настоящее время законопроект №8029 направлен на рассмотрение профильного комитета ВРУ.
Ранее сообщалось, что отмена ограничений на выезд из Украины для мужчин 18-60 лет без военного опыта и частично пригодных к военной службе произойдет по окончании военного положения .
|
О назначении Ляха главой УСБУ в Черниговской областиДенис Жело
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
Недавно в Украине зарегистрировали законопроект №8029, в котором предлагается предоставить мужчинам право выезжать за границу во время военного положения на условиях гарантированной финансовой поддержки Вооруженных Сил Украины.
— В настоящее время в открытых источниках говорится об уровне безработицы 35%. Есть огромное количество граждан без работы и возможности зарабатывать на себя, семью, не говоря о столь важной ныне поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ), — говорится в пояснительной записке законопроекта.
В документе предлагают изложить в новой редакции статью 2 (Документы, дающие право гражданину Украины на выезд из Украины и въезд в Украину) Закона Украины О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины, а именно разрешить мужчинам выезжать за границу, если они предоставят следующие документы:
То есть вышеперечисленным лицам необходимо будет внести гарантийный взнос в государственный банк в сумме 5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (на сегодня это 13 тысяч гривен), с которого ежемесячно сумма, равная налогам с минимальной зарплаты (2697,5 гривен) будет перечисляться на счет ВСУ.
— Кроме лиц, указанных в части четвертой настоящей статьи, право выезда за пределы Украины во время действия военного положения может быть предоставлено и другим категориям граждан, определенных Кабинетом Министров Украины, — говорится в сравнительной таблице.
Также предлагают добавить в статью 3 следующий пункт: «Запрещено препятствовать гражданам Украины выезжать из Украины, если они не входят в категории, которым законодательными или иными нормативными актами установлен запрет на выезд за границу, или если они предоставили документы, необходимые для выезда из Украины в условиях военного положения в соответствии с частью четвертой статьи 2 настоящего Закона».
В настоящее время законопроект №8029 направлен на рассмотрение профильного комитета ВРУ.
Ранее сообщалось, что отмена ограничений на выезд из Украины для мужчин 18-60 лет без военного опыта и частично пригодных к военной службе произойдет по окончании военного положения .