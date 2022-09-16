После удачного контрнаступления ВСУ и поражения российских войск в Харьковской области власти России усиливают скрытую мобилизацию и вербовку для войны в Украине.

Об этом сообщают эксперты Института изучения войны (ISW).

Украинские войска продолжают контрнаступательные действия на востоке Украины, усиливая давление на российские позиции и линии материально-технического обеспечения на востоке Харьковской, северной части Луганской и востоке Донецкой областей.

В этой связи аналитики предполагают, что российским войскам на востоке Украины, вероятно, будет трудно удерживать свои линии обороны, если украинские силы будут продолжать продвигаться дальше на восток.

Кремль реагирует на поражение в Харьковской области усилением скрытой мобилизации, а не выдвижением условий для всеобщей.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал все субъекты федерации начать «самомобилизацию» и не ждать, когда Кремль объявит военное положение.

Рамзан Кадыров заявил, что каждый субъект РФ должен доказать свою готовность помочь России, привлекая не менее 1000 военнослужащих. Некоторые губернаторы поддержали подобный призыв. А назначенный Россией глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов объявил о формировании на полуострове двух добровольческих батальонов в поддержку призывов Кадырова.

Кроме того, как отмечает ISW, поражение в Харьковской области побудило Кремль объявить общероссийскую вербовку.

Власти РФ, вероятно, отказались от своих усилий защищать отдельные субъекты федерации от вербовки, что может усилить социальное напряжение.

Напомним, что украинские войска нанесли большое поражение России , отвоевав почти всю Харьковскую область в ходе быстрого контрнаступления. Этот успех явился результатом кампании, включающей максимальное использование западных систем вооружения.