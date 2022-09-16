|Швидкість вітру:
|3.4 м/с
|Схід сонця:
|06:30
|Захід сонця:
|19:03
|Температура завтра:
|+25 C°
|Швидкість вітру:
|2.8 м/с
|Схід сонця:
|06:34
|Захід сонця
|19:11
|Температура завтра:
|+15 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|39.5 грн
|39.9 грн
|EUR
|39 грн
|39.95 грн
Правительство Латвии приняло решение об ограничении въезда в страну для граждан РФ с шенгенскими визами с 19 сентября.
Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщил в Twitter министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.
Такие меры он объяснил российской агрессией против Украины и соображениями безопасности.
— Россияне, не пытайтесь пересечь границу, вас здесь не ждут, прекращайте войну против Украины и убирайтесь из этой прекрасной страны, — требует глава латвийского МИД.
Напомним, Эстония с 18 августа перестала пропускать российских граждан с шенгенскими визами, которые выдала страна.
|
О назначении Ляха главой УСБУ в Черниговской областиДенис Жело
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
Правительство Латвии приняло решение об ограничении въезда в страну для граждан РФ с шенгенскими визами с 19 сентября.
Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщил в Twitter министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.
Такие меры он объяснил российской агрессией против Украины и соображениями безопасности.
— Россияне, не пытайтесь пересечь границу, вас здесь не ждут, прекращайте войну против Украины и убирайтесь из этой прекрасной страны, — требует глава латвийского МИД.
Напомним, Эстония с 18 августа перестала пропускать российских граждан с шенгенскими визами, которые выдала страна.