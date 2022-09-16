Правительство Латвии приняло решение об ограничении въезда в страну для граждан РФ с шенгенскими визами с 19 сентября.

Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщил в Twitter министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.

Такие меры он объяснил российской агрессией против Украины и соображениями безопасности.

— Россияне, не пытайтесь пересечь границу, вас здесь не ждут, прекращайте войну против Украины и убирайтесь из этой прекрасной страны, — требует глава латвийского МИД.

Напомним, Эстония с 18 августа перестала пропускать российских граждан с шенгенскими визами, которые выдала страна.