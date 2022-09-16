Всемирный банк уже в ноябре 2022 может утвердить пакет дополнительной финансовой помощи для Украины на сумму 1 млрд долларов, а также выносится решение о выделении средств на финансирование дефицита бюджета и восстановление инфраструктуры.

Об этом сообщил заместитель Министра экономики Александр Грибан.

— У меня есть хорошие новости от Международной финансовой корпорации (IFC), входящей в структуру Всемирного банка. Они планируют вынести на утверждение совета директоров Всемирного банка пакет по Украине уже в ноябре этого года. Пакет будет предусматривать финансирование на 1 млрд долларов – это будет как прямое кредитование, так и финансовые гарантии и инструменты trade finance. Ожидается, что такое финансирование также мобилизует и частный кредитный капитал, ведь IFC обычно финансирует не более 30% стоимости проекта, включая в финансовый консорциум коммерческие банки. Таким образом, общий объем проектов украинских предприятий, которые могут быть профинансированы, составит более 3.3 млрд долларов, - сообщил Александр Грибан.

По его словам, IFC также активно работают с европейским фондом European fund of sustainable development (EFSD), в который они уже направили запрос на 2 млрд долларов. Эти средства также планируется использовать для внедрения финансовых инструментов в поддержку Украины. Кроме этого, уже в октябре Всемирный банк во время ежегодного собрания должен презентовать трастовый фонд в поддержку Украины.

— Я думаю, что уже на этапе создания фонда у них будет определенный уровень собранных обязательств, но я не знаю, будет ли это весь объем фонда или только его часть. Но точно знаю, что Минфин в покрытии дефицита бюджета предусматривает 36 млрд. долларов на следующий год. Это дает надежду, что до конца года у нас будет понимание по наполнению этого фонда, – рассказал Александр Грибан.

По его словам, на рассмотрение совета директоров Всемирного банка выносится решение о выделении 36 млрд долларов на финансирование дефицита бюджета в следующем году и 17 млрд долларов на восстановление инфраструктуры и экономики Украины.

— Сумма в 17 млрд долларов должна покрыть первоочередные потребности в восстановлении критической инфраструктуры и обеспечении страхования иностранных инвестиций. Эти средства будут влиять на восстановление украинской экономики, ведь они станут мультипликатором за счет задействованных строительных компаний и производителей материалов. Но самый большой мультипликатор для экономики будет именно от страхования инвестпроектов, – заверил Александр Грибан.

Напомним, Минэкономики Украины договорилось с Многосторонним агентством по гарантированию инвестиций (MIGA), принадлежащим группе Всемирного банка, о запуске механизма страхования инвестиций во время войны. В ближайшее время начнется реализация пилотного проекта на сумму $30 млн.