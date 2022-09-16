На юге Украины идут тяжелые бои, украинским военным в этом регионе противостоят достаточно существенные силы оккупантов.

Об этом на брифинге сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, оккупационные войска РФ продолжают использовать контрбатарейную борьбу, поскольку нет сил и мотивации отправляться в открытое противостояние.

— Они держатся на расстоянии и железобетонных конструкциях, которые обустроили на рубежах обороны. Выбитые из первого рубежа обороны, они цепляются за второй и третий, там, где крепче и немного безопаснее. Но мы делаем все, чтобы они и там не зацепились», — отметила Наталья Гуменюк.

Также она призвала не распространять преждевременно информацию об освобождении территорий и обстрелах тех или иных объектов.

– Мы хотим подготовить максимальный плацдарм для нашей радости. Теперь то, что мы делаем, любит тишину. Поэтому мы просим воздержаться от всех комментариев от освобожденных населенных пунктов, если вы лично не участвовали в этом, — подчеркнула Наталья Гуменюк.

Напомним, в Херсонской области утром 16 сентября силы обороны Украины уничтожили враждебный Су-25 .