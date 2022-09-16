Депутаты Госдумы РФ предложили ввести штраф за распространение карт, где регионы, которые страна считает своими, в том числе оккупированным Крымом, не обозначены частью России.

Об этом сообщает РБК .

Депутаты страны-агрессора внесли в Госдуму законопроект, предлагающий признать карты, изображения и другие отрицающие территориальную целостность РФ документы экстремистскими материалами. За распространение таких карт хотят ввести штраф или арест до 15 суток. Для юридических лиц штраф может достигать 1 млн. рублей.

По словам российских депутатов, в последнее время в России «активно распространяются карты и другие изображения, где отрицается территориальная принадлежность Крыма и Курильских островов».

Напомним, что общественная организация крымскотатарского народа подготовила карту взрывов на Крымском полуострове.