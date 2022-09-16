Николаевская предпринимательница Татьяна Яшкина объявила конкурс «Хочу наклейку». Все полученные от участников средства будут направлены на нужды украинских военных.

Для участия в конкурсе нужно приобрести фирменную наклейку стоимостью 95 гривен. После чего из списка участников выберут победителя, который получит снайперский комплекс Anderson AR-15, рыночная стоимость которого составляет 198 тысяч гривен.

Все средства, которые удастся собрать во время проведения конкурса, будут направлены на специальное и защитное снаряжение, одежду и обувь для украинских защитников.

– Твоя помощь нужна именно сейчас! Твоя наклейка приближает победу. Закажи ее всего за 95 гривен и встань на защиту Украины. Твоя помощь не будет забыта и мы об этом позаботились! Во-первых, наклейка уже является символом помощи украинской армии. Во-вторых, каждая наклейка позволяет выиграть снайперский комплекс Anderson AR-15, рыночная стоимость которого 198 тысяч гривен! Мы проведем прозрачный конкурс в онлайн режиме среди владельцев всех наклеек, и именно ты можешь стать обладателем современного охотничьего карабина. Участие принимает вся Украина, – говорится в сообщении конкурса.

Для участия в конкурсе нужно перейти по ссылке и написать под публикацией «Хочу наклейку!».