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Представитель РФ в Швеции Виктор Татаринцев отказался комментировать побег ВС РФ из Харьковской области.
С ним пытались пообщаться журналисты издания Expressen.
Репортеры поймали дипломата, когда он выходил из штаб-квартиры МИД Швеции, куда его вызвали на разговор.
На слова журналистов, что РФ стала изгнанником в мировой политике после вторжения в Украину, он ответил, что «Россия — это не страна, а континент», который невозможно «заморозить».
- Это военная спецоперация российской стороны. Это не война. Если Россия начнет настоящую войну, то Украина будет завоевана в кратчайшие сроки, — заявил он.
О поражениях русской армии на прошлой неделе он говорить отказался.
– Мы победили, – коротко сказал он и избежал дальнейших вопросов от прессы.
Портал Expressen отмечает, что мать Татаринцева была украинкой, и оба его родителя похоронены на кладбище в оккупированном Херсоне.
Этот посол уже отмечался своими формулировками, однажды заявив в интервью, что россияне «срали на все санкции».
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Представитель РФ в Швеции Виктор Татаринцев отказался комментировать побег ВС РФ из Харьковской области.
С ним пытались пообщаться журналисты издания Expressen.
Репортеры поймали дипломата, когда он выходил из штаб-квартиры МИД Швеции, куда его вызвали на разговор.
На слова журналистов, что РФ стала изгнанником в мировой политике после вторжения в Украину, он ответил, что «Россия — это не страна, а континент», который невозможно «заморозить».
- Это военная спецоперация российской стороны. Это не война. Если Россия начнет настоящую войну, то Украина будет завоевана в кратчайшие сроки, — заявил он.
О поражениях русской армии на прошлой неделе он говорить отказался.
– Мы победили, – коротко сказал он и избежал дальнейших вопросов от прессы.
Портал Expressen отмечает, что мать Татаринцева была украинкой, и оба его родителя похоронены на кладбище в оккупированном Херсоне.
Этот посол уже отмечался своими формулировками, однажды заявив в интервью, что россияне «срали на все санкции».