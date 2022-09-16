Представитель РФ в Швеции Виктор Татаринцев отказался комментировать побег ВС РФ из Харьковской области.

С ним пытались пообщаться журналисты издания Expressen.

Репортеры поймали дипломата, когда он выходил из штаб-квартиры МИД Швеции, куда его вызвали на разговор.

На слова журналистов, что РФ стала изгнанником в мировой политике после вторжения в Украину, он ответил, что «Россия — это не страна, а континент», который невозможно «заморозить».

- Это военная спецоперация российской стороны. Это не война. Если Россия начнет настоящую войну, то Украина будет завоевана в кратчайшие сроки, — заявил он.

О поражениях русской армии на прошлой неделе он говорить отказался.

– Мы победили, – коротко сказал он и избежал дальнейших вопросов от прессы.

Портал Expressen отмечает, что мать Татаринцева была украинкой, и оба его родителя похоронены на кладбище в оккупированном Херсоне.

Этот посол уже отмечался своими формулировками, однажды заявив в интервью, что россияне «срали на все санкции».