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Президент Владимир Зеленский заявил, что поддержит идею возобновления экспорта российского аммиака через Украину только в том случае, если РФ вернет украинских военнопленных. Об этом он сказал в интервью Reuters.
Владимир Зеленский сообщил, что предложил соответствующую договоренность Организации Объединенных Наций, пытающуюся возобновить поставки российского аммиака через Украину, чтобы облегчить глобальную нехватку удобрений.
— Я против поставок аммиака из Российской Федерации через нашу территорию. Я сделал это только в обмен на наших пленных. Именно это я предложил ООН, – сказал Владимир Зеленский.
Он подчеркнул, что во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области были взяты в плен сотни российских военнослужащих, однако Россия удерживает в плену больше украинских солдат, чем Украина – российских.
Пропагандистские росСМИ спросили спикера российского диктатора Дмитрия Пескова, готов ли Кремль рассмотреть этот вариант.
Песков назвал такое предложение «неуместным»: «Разве люди и аммиак – это одно и то же?!».
До 24 февраля на Россию приходилось 20% мирового экспорта аммиака.
24 февраля 2022 года, в день российского вторжения в Украину, российская компания «Тольяттиазот» остановила транзит аммиака по трубопроводу.
Сейчас ООН пытается договориться с Украиной и Россией о возобновлении работы аммиакопровода Тольятти – Одесса, что позволит начать экспорт через украинские порты российского аммиака – основного ингредиента в производстве нитратных удобрений. В ООН говорят, что «переговоры продвигаются в правильном направлении».
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Президент Владимир Зеленский заявил, что поддержит идею возобновления экспорта российского аммиака через Украину только в том случае, если РФ вернет украинских военнопленных. Об этом он сказал в интервью Reuters.
Владимир Зеленский сообщил, что предложил соответствующую договоренность Организации Объединенных Наций, пытающуюся возобновить поставки российского аммиака через Украину, чтобы облегчить глобальную нехватку удобрений.
— Я против поставок аммиака из Российской Федерации через нашу территорию. Я сделал это только в обмен на наших пленных. Именно это я предложил ООН, – сказал Владимир Зеленский.
Он подчеркнул, что во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области были взяты в плен сотни российских военнослужащих, однако Россия удерживает в плену больше украинских солдат, чем Украина – российских.
Пропагандистские росСМИ спросили спикера российского диктатора Дмитрия Пескова, готов ли Кремль рассмотреть этот вариант.
Песков назвал такое предложение «неуместным»: «Разве люди и аммиак – это одно и то же?!».
До 24 февраля на Россию приходилось 20% мирового экспорта аммиака.
24 февраля 2022 года, в день российского вторжения в Украину, российская компания «Тольяттиазот» остановила транзит аммиака по трубопроводу.
Сейчас ООН пытается договориться с Украиной и Россией о возобновлении работы аммиакопровода Тольятти – Одесса, что позволит начать экспорт через украинские порты российского аммиака – основного ингредиента в производстве нитратных удобрений. В ООН говорят, что «переговоры продвигаются в правильном направлении».