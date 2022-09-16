Президент Владимир Зеленский заявил, что поддержит идею возобновления экспорта российского аммиака через Украину только в том случае, если РФ вернет украинских военнопленных. Об этом он сказал в интервью Reuters.

Владимир Зеленский сообщил, что предложил соответствующую договоренность Организации Объединенных Наций, пытающуюся возобновить поставки российского аммиака через Украину, чтобы облегчить глобальную нехватку удобрений.

— Я против поставок аммиака из Российской Федерации через нашу территорию. Я сделал это только в обмен на наших пленных. Именно это я предложил ООН, – сказал Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области были взяты в плен сотни российских военнослужащих, однако Россия удерживает в плену больше украинских солдат, чем Украина – российских.

Пропагандистские росСМИ спросили спикера российского диктатора Дмитрия Пескова, готов ли Кремль рассмотреть этот вариант.

Песков назвал такое предложение «неуместным»: «Разве люди и аммиак – это одно и то же?!».

До 24 февраля на Россию приходилось 20% мирового экспорта аммиака.

24 февраля 2022 года, в день российского вторжения в Украину, российская компания «Тольяттиазот» остановила транзит аммиака по трубопроводу.

Сейчас ООН пытается договориться с Украиной и Россией о возобновлении работы аммиакопровода Тольятти – Одесса, что позволит начать экспорт через украинские порты российского аммиака – основного ингредиента в производстве нитратных удобрений. В ООН говорят, что «переговоры продвигаются в правильном направлении».