Петр Порошенко передал пикап Mitsubishi L200 бойцам добровольческого батальона имени Шейха Мансура.

О закрытии нужды чеченских бойцов отчитывается политсила «Европейская Солидарность».

Как известно, батальон имени Шейха Мансура состоит преимущественно из чеченских добровольцев, вынужденных уехать с родины и добровольно присоединившихся к украинским защитникам.

Военные поблагодарили за помощь и подчеркнули – автомобиль действительно крайне необходим на фронте.

— Как раз две машины у нас разбиты. Мы знаем, что вы очень многое помогаете. И от нашего батальона выражаем вам благодарность, – говорит чеченский доброволец.

- Наш ответ Кадырову. Я хочу поблагодарить Володи Арьева, который является если не крестным отцом, то таким ангелом-хранителем этого батальона. Этот пикап сейчас отправится на фронт выполнять важнейшие задачи по обороне государства. Я с огромным удовольствием нашим друзьям вручаю ключи от машины. Твердо убежден, что мы передаем это в очень надежные руки, — отметил 5-й президент Украины.