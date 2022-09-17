Петр Порошенко передал пикап Mitsubishi L200 бойцам добровольческого батальона имени Шейха Мансура.
О закрытии нужды чеченских бойцов отчитывается политсила «Европейская Солидарность».
Как известно, батальон имени Шейха Мансура состоит преимущественно из чеченских добровольцев, вынужденных уехать с родины и добровольно присоединившихся к украинским защитникам.
Военные поблагодарили за помощь и подчеркнули – автомобиль действительно крайне необходим на фронте.
— Как раз две машины у нас разбиты. Мы знаем, что вы очень многое помогаете. И от нашего батальона выражаем вам благодарность, – говорит чеченский доброволец.
- Наш ответ Кадырову. Я хочу поблагодарить Володи Арьева, который является если не крестным отцом, то таким ангелом-хранителем этого батальона. Этот пикап сейчас отправится на фронт выполнять важнейшие задачи по обороне государства. Я с огромным удовольствием нашим друзьям вручаю ключи от машины. Твердо убежден, что мы передаем это в очень надежные руки, — отметил 5-й президент Украины.
— Контрнаступление происходит не только на Слобожанщине, Харьковской области, где воюют бригады, которые мы поддерживаем. Но и в Херсонской области, где работают наши войска, и на запорожском участке, где батальон держит оборону и в любое время готов перейти к контрнаступлению. Мы не оставляем их без нашей помощи, – отметил Петр Порошенко.
— Ждите в гости – еще с подарками приедем. Мы подготовили и генераторы, и дроны, и буржуйки, так что зиму будем встречать во всеоружии и делать все для победы, — добавил политик.
Напомним, Порошенко усилил вновь созданную бригаду пикапом и дронами.
|
О назначении Ляха главой УСБУ в Черниговской областиДенис Жело
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
Петр Порошенко передал пикап Mitsubishi L200 бойцам добровольческого батальона имени Шейха Мансура.
О закрытии нужды чеченских бойцов отчитывается политсила «Европейская Солидарность».
Как известно, батальон имени Шейха Мансура состоит преимущественно из чеченских добровольцев, вынужденных уехать с родины и добровольно присоединившихся к украинским защитникам.
Военные поблагодарили за помощь и подчеркнули – автомобиль действительно крайне необходим на фронте.
— Как раз две машины у нас разбиты. Мы знаем, что вы очень многое помогаете. И от нашего батальона выражаем вам благодарность, – говорит чеченский доброволец.
- Наш ответ Кадырову. Я хочу поблагодарить Володи Арьева, который является если не крестным отцом, то таким ангелом-хранителем этого батальона. Этот пикап сейчас отправится на фронт выполнять важнейшие задачи по обороне государства. Я с огромным удовольствием нашим друзьям вручаю ключи от машины. Твердо убежден, что мы передаем это в очень надежные руки, — отметил 5-й президент Украины.
— Контрнаступление происходит не только на Слобожанщине, Харьковской области, где воюют бригады, которые мы поддерживаем. Но и в Херсонской области, где работают наши войска, и на запорожском участке, где батальон держит оборону и в любое время готов перейти к контрнаступлению. Мы не оставляем их без нашей помощи, – отметил Петр Порошенко.
— Ждите в гости – еще с подарками приедем. Мы подготовили и генераторы, и дроны, и буржуйки, так что зиму будем встречать во всеоружии и делать все для победы, — добавил политик.
Напомним, Порошенко усилил вновь созданную бригаду пикапом и дронами.