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Кабмин принял постановление о выходе Украины из Соглашения о сотрудничестве в области образования, среди участников которого находятся Россия и Беларусь.
Об этом сообщает Министерство образования и науки.
В сообщении министерства отмечено, что решение принято «в связи с беспрецедентным широкомасштабным вооруженным вторжением РФ на территорию независимой Украины и его активной поддержкой республикой Беларусь».
Соглашение о сотрудничестве в области образования было подписано в Ташкенте 15 мая 1992 года.
27 августа Кабмин прекратил действие соглашения с Россией о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики.
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Кабмин принял постановление о выходе Украины из Соглашения о сотрудничестве в области образования, среди участников которого находятся Россия и Беларусь.
Об этом сообщает Министерство образования и науки.
В сообщении министерства отмечено, что решение принято «в связи с беспрецедентным широкомасштабным вооруженным вторжением РФ на территорию независимой Украины и его активной поддержкой республикой Беларусь».
Соглашение о сотрудничестве в области образования было подписано в Ташкенте 15 мая 1992 года.
27 августа Кабмин прекратил действие соглашения с Россией о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики.