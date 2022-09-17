Кабмин принял постановление о выходе Украины из Соглашения о сотрудничестве в области образования, среди участников которого находятся Россия и Беларусь.

Об этом сообщает Министерство образования и науки.

В сообщении министерства отмечено, что решение принято «в связи с беспрецедентным широкомасштабным вооруженным вторжением РФ на территорию независимой Украины и его активной поддержкой республикой Беларусь».

Соглашение о сотрудничестве в области образования было подписано в Ташкенте 15 мая 1992 года.

27 августа Кабмин прекратил действие соглашения с Россией о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики.



