Президент Владимир Зеленский не считает, что сейчас можно говорить о скором завершении войны в Украине, несмотря на контрнаступление украинских сил.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью Reuters.

Президент отверг предположение, что война близится к своему концу.

– Пока рано говорить об окончании этой войны, – сказал он.

В то же время, президент высказал мнение, что поставки иностранного оружия в Украину сократились бы, если бы Киев не начал контрнаступление, и что территориальные достояния произведут впечатление на другие страны.

— Я считаю, что это очень важный шаг, который повлиял или будет влиять на решения других стран, - отметил Владимир Зеленский.

Он также повторил свой призыв к странам-партнерам активизировать поставки оружия в Украину.