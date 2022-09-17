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Президент Владимир Зеленский не считает, что сейчас можно говорить о скором завершении войны в Украине, несмотря на контрнаступление украинских сил.
Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью Reuters.
Президент отверг предположение, что война близится к своему концу.
– Пока рано говорить об окончании этой войны, – сказал он.
В то же время, президент высказал мнение, что поставки иностранного оружия в Украину сократились бы, если бы Киев не начал контрнаступление, и что территориальные достояния произведут впечатление на другие страны.
— Я считаю, что это очень важный шаг, который повлиял или будет влиять на решения других стран, - отметил Владимир Зеленский.
Он также повторил свой призыв к странам-партнерам активизировать поставки оружия в Украину.
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Президент Владимир Зеленский не считает, что сейчас можно говорить о скором завершении войны в Украине, несмотря на контрнаступление украинских сил.
Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью Reuters.
Президент отверг предположение, что война близится к своему концу.
– Пока рано говорить об окончании этой войны, – сказал он.
В то же время, президент высказал мнение, что поставки иностранного оружия в Украину сократились бы, если бы Киев не начал контрнаступление, и что территориальные достояния произведут впечатление на другие страны.
— Я считаю, что это очень важный шаг, который повлиял или будет влиять на решения других стран, - отметил Владимир Зеленский.
Он также повторил свой призыв к странам-партнерам активизировать поставки оружия в Украину.