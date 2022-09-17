Намерения России устроить псевдореферендумы в Херсонской и Харьковской областях закончились провалом.

Такое заявление сделал бывший руководитель польской военной разведки и контрразведки генерал Анджей Ковальский.

Бывший разведчик считает, что скоро в ВСУ будут ресурсы на увольнение как минимум страны в пределах границ до 24 февраля.

— Возможно, лучшим решением со стратегической точки зрения были попытки оттеснить россиян за Днепр, то есть попытки вернуть Херсон и окрестности. Это также было бы четким сигналом о несогласии с попытками аннексии других территорий. В настоящее время российская идея проведения референдумов в Харьковской области, а также в Херсонской провалена, — сказал он.

Генерал добавил, что удар по российским оккупантам в район Мелитополя может стать роковым для всей армии захватчиков.

— Если у украинцев есть достаточные резервы, то, на мой взгляд, они лучше пойдут на юг, чтобы вернуть земли в Днепр, а в некоторых моментах, возможно, и за Днепром. Но наибольший стратегический успех принес бы удар в направлении Мелитополя, то есть тех районов, через которые проходят транзитные пути между оккупированными в 2014 году Луганской и Донецкой областями и Крымом и югом Украины, которые были заняты в течение нескольких месяцев. Это может привести к окружению российских войск на юге Украины и, возможно, даже начать процесс попыток возвращения Крыма, спрогнозировал Анджей Ковальский.

Как писали СМИ, после подрыва мостов в Херсонской области «руководители» местных оккупантов передислоцируются в Мелитополь.