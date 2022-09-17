Украинские военные выведены из состава миссии ООН в Демократической Республике Конго.

Запрос на это подала сама Украина.

Командующий Объединенными Силами генерал-лейтенант Маркос да Коста хорошо отозвался о 10-летнем вкладе Украины в безопасность ДР Конго.

Украинский контингент в африканском государстве состоял из 13 человек при 4 единицах боевых вертолетов Ми-24, автомобильной и специальной технике.

Военные присоединились к миротворческой миссии с 28 февраля 2012 года. Они базировались в городе Гома.

Как сообщалось зимой прошлого года, в ДР Конго погиб украинский военнослужащий 11-й Отдельной бригады армейской авиации «Херсон» – старший лейтенант ВСУ Александр Мулявко.