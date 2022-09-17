Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на конференции Военного комитета НАТО заявила, что военная помощь Украине результативна и ее объемы необходимо увеличить.

Она подчеркнула, что результативность оказания поддержки Украине доказывают сведение с поля боя, сообщает ERR.

Премьер-министр Эстонии также добавила, что война РФ против Украины на пороге НАТО является самым серьезным испытанием в сфере безопасности для нынешнего поколения.

На саммите в Мадриде страны НАТО единогласно подтвердили, что Россия стала основным источником опасности для Альянса.

— Россия хочет любой ценой взорвать наше единство и заставить нас отказаться от поддержки Украины, — отметила Кайя Каллас.

Она напомнила, что в «арсенале террористической тактики Кремля как всемирный голод, так и устрашение ядерной катастрофой, как орудие шантажа используется также энергия».

По мнению Каллас, по отношению к Москве нужно применять долгосрочную политику разумного сдерживания, и в центре должна быть всесторонняя поддержка Украины.

— Свод с поля боя доказывают, что наша военная помощь (Украина — ред.) была результативной и ее объемы необходимо увеличивать, — добавила глава правительства Эстонии.

Она также подчеркнула, что военных преступников следует привлечь к ответственности.

— Мир, опирающийся на единые правила, должен исходить из принципа, что нанесенный войной ущерб необходимо компенсировать, военные преступления нужно расследовать, а ответственных за них наказать, — подытожила лидер балтийского государства.

Следует отметить, что Эстония потратила на военную помощь Украине четверть миллиарда евро.