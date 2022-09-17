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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на конференции Военного комитета НАТО заявила, что военная помощь Украине результативна и ее объемы необходимо увеличить.
Она подчеркнула, что результативность оказания поддержки Украине доказывают сведение с поля боя, сообщает ERR.
Премьер-министр Эстонии также добавила, что война РФ против Украины на пороге НАТО является самым серьезным испытанием в сфере безопасности для нынешнего поколения.
— Россия хочет любой ценой взорвать наше единство и заставить нас отказаться от поддержки Украины, — отметила Кайя Каллас.
Она напомнила, что в «арсенале террористической тактики Кремля как всемирный голод, так и устрашение ядерной катастрофой, как орудие шантажа используется также энергия».
По мнению Каллас, по отношению к Москве нужно применять долгосрочную политику разумного сдерживания, и в центре должна быть всесторонняя поддержка Украины.
— Свод с поля боя доказывают, что наша военная помощь (Украина — ред.) была результативной и ее объемы необходимо увеличивать, — добавила глава правительства Эстонии.
Она также подчеркнула, что военных преступников следует привлечь к ответственности.
— Мир, опирающийся на единые правила, должен исходить из принципа, что нанесенный войной ущерб необходимо компенсировать, военные преступления нужно расследовать, а ответственных за них наказать, — подытожила лидер балтийского государства.
Следует отметить, что Эстония потратила на военную помощь Украине четверть миллиарда евро.
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на конференции Военного комитета НАТО заявила, что военная помощь Украине результативна и ее объемы необходимо увеличить.
Она подчеркнула, что результативность оказания поддержки Украине доказывают сведение с поля боя, сообщает ERR.
Премьер-министр Эстонии также добавила, что война РФ против Украины на пороге НАТО является самым серьезным испытанием в сфере безопасности для нынешнего поколения.
— Россия хочет любой ценой взорвать наше единство и заставить нас отказаться от поддержки Украины, — отметила Кайя Каллас.
Она напомнила, что в «арсенале террористической тактики Кремля как всемирный голод, так и устрашение ядерной катастрофой, как орудие шантажа используется также энергия».
По мнению Каллас, по отношению к Москве нужно применять долгосрочную политику разумного сдерживания, и в центре должна быть всесторонняя поддержка Украины.
— Свод с поля боя доказывают, что наша военная помощь (Украина — ред.) была результативной и ее объемы необходимо увеличивать, — добавила глава правительства Эстонии.
Она также подчеркнула, что военных преступников следует привлечь к ответственности.
— Мир, опирающийся на единые правила, должен исходить из принципа, что нанесенный войной ущерб необходимо компенсировать, военные преступления нужно расследовать, а ответственных за них наказать, — подытожила лидер балтийского государства.
Следует отметить, что Эстония потратила на военную помощь Украине четверть миллиарда евро.