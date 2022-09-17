Временно захваченную российскими формированиями Запорожскую атомную электростанцию подключили к сети Украины, приведя в порядок одну из основных линий электропередач.

Это подтвердили в МАГАТЭ.

В международном агентстве отметили, что линия напряжением в 750кВ снова питает ЗАЭС, так что реактор будет охлаждаться.

— Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) снова получает электроэнергию непосредственно из национальной сети после того, как инженеры отремонтировали одну из четырех основных внешних линий электропередач, поврежденных во время конфликта, — говорится в заявлении.

Как только был завершен ремонт основной линии, три резервных линии перешли в запас. Еще три основные внешние линии все еще обесточены из-за повреждений.

Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в состоянии холодной остановки, но они все еще нуждаются в питании для поддержания необходимых функций безопасности. С 5 сентября станция не снабжает электроэнергией домохозяйства, заводы и другим объекты.

Ранее сообщалось , 11 сентября энергоблок №6 ЗАЭС отключили от сети. Его перевели в холодное состояние.