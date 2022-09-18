Ущерб от войны для поселка Бородянка Киевской области оценили в 148,4 миллиона долларов или около 5,4 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Киевская школа экономики (KSE).

В результате войны в Бородянке разрушены или повреждены 1 534 здания, из которых большинство — жилые. Жилищный фонд и приусадебные застройки финансово пострадали больше всего - на 95 миллионов долларов. В частности, в городе получили повреждения 404 частных дома и 55 — многоквартирных.

Социальная инфраструктура пострадала на 24,4 миллиона долларов: разрушения получили 176 социальных объектов. Среди них — 7 медучреждений и 10 учебных заведений на 6,8 миллиона долларов.

Кроме того, на 21,4 миллиона долларов в поселке пострадала промышленная инфраструктура, еще на 7,6 миллиона – административная.

Оценку потерь в Бородянке осуществляли на основе данных из-за оцифровки высокоточных снимков из дронов.

Бородянка – поселок в Бучанском районе Киевщины. В начале полномасштабного российского вторжения населенный пункт среди прочих попал под российский контроль. Кроме разрушений инфраструктуры, там погибли многие.

По словам исполняющего обязанности председателя Бородянского поселкового совета Георгия Ерко, в Бородянке погибли около сотни человек. До войны там жили около 12 тысяч человек.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ оккупанты нанесли Николаеву ущерб почти на 790 миллионов гривен (по состоянию на начало августа 2022 года).