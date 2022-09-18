|Швидкість вітру:
|8.5 м/с
|Схід сонця:
|06:33
|Захід сонця:
|18:59
|Температура завтра:
|+19 C°
|Швидкість вітру:
|0 м/с
|Схід сонця:
|06:37
|Захід сонця
|19:06
|Температура завтра:
|+15 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|39.5 грн
|39.9 грн
|EUR
|39 грн
|39.95 грн
Ущерб от войны для поселка Бородянка Киевской области оценили в 148,4 миллиона долларов или около 5,4 миллиарда гривен.
Об этом сообщает Киевская школа экономики (KSE).
В результате войны в Бородянке разрушены или повреждены 1 534 здания, из которых большинство — жилые. Жилищный фонд и приусадебные застройки финансово пострадали больше всего - на 95 миллионов долларов. В частности, в городе получили повреждения 404 частных дома и 55 — многоквартирных.
Социальная инфраструктура пострадала на 24,4 миллиона долларов: разрушения получили 176 социальных объектов. Среди них — 7 медучреждений и 10 учебных заведений на 6,8 миллиона долларов.
Кроме того, на 21,4 миллиона долларов в поселке пострадала промышленная инфраструктура, еще на 7,6 миллиона – административная.
Оценку потерь в Бородянке осуществляли на основе данных из-за оцифровки высокоточных снимков из дронов.
Бородянка – поселок в Бучанском районе Киевщины. В начале полномасштабного российского вторжения населенный пункт среди прочих попал под российский контроль. Кроме разрушений инфраструктуры, там погибли многие.
По словам исполняющего обязанности председателя Бородянского поселкового совета Георгия Ерко, в Бородянке погибли около сотни человек. До войны там жили около 12 тысяч человек.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ оккупанты нанесли Николаеву ущерб почти на 790 миллионов гривен (по состоянию на начало августа 2022 года).
|
О назначении Ляха главой УСБУ в Черниговской областиДенис Жело
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
Ущерб от войны для поселка Бородянка Киевской области оценили в 148,4 миллиона долларов или около 5,4 миллиарда гривен.
Об этом сообщает Киевская школа экономики (KSE).
В результате войны в Бородянке разрушены или повреждены 1 534 здания, из которых большинство — жилые. Жилищный фонд и приусадебные застройки финансово пострадали больше всего - на 95 миллионов долларов. В частности, в городе получили повреждения 404 частных дома и 55 — многоквартирных.
Социальная инфраструктура пострадала на 24,4 миллиона долларов: разрушения получили 176 социальных объектов. Среди них — 7 медучреждений и 10 учебных заведений на 6,8 миллиона долларов.
Кроме того, на 21,4 миллиона долларов в поселке пострадала промышленная инфраструктура, еще на 7,6 миллиона – административная.
Оценку потерь в Бородянке осуществляли на основе данных из-за оцифровки высокоточных снимков из дронов.
Бородянка – поселок в Бучанском районе Киевщины. В начале полномасштабного российского вторжения населенный пункт среди прочих попал под российский контроль. Кроме разрушений инфраструктуры, там погибли многие.
По словам исполняющего обязанности председателя Бородянского поселкового совета Георгия Ерко, в Бородянке погибли около сотни человек. До войны там жили около 12 тысяч человек.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ оккупанты нанесли Николаеву ущерб почти на 790 миллионов гривен (по состоянию на начало августа 2022 года).