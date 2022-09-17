Президент США Джо Байден предостерег Путина об использовании ядерного и химического оружия в войне против Украины, потому что на это будет жесткая реакция Вашингтона.

Эту тему американский лидер прокомментировал в интервью CBS.

Байден гарантировал, что за использование Россией ядерного оружия последует немедленный ответ США.

- Не надо. Не делайте этого. Не надо. Это изменило бы лицо войны в отличие от чего угодно со времен Второй мировой войны, — обратился он к рациональности Москвы.

Отвечая на вопрос, как США отреагируют, если Путин использует химическое или тактическое ядерное оружие, Байден ответил: «Это будет иметь последствия. Они станут изгоями в мире больше, чем когда-либо. И в зависимости от масштаба того, что они делают, будет определяться, какой будет ответ».

До этого сообщалось, что британский генерал допустил использование Россией ядерного оружия, если она не сможет сдержать украинский контрудар на Херсонщине.