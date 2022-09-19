«Верховный суд» «ЛНР» якобы «приговорил» сотрудника ОБСЕ Дмитрия Шабанова к 13 годам лишения свободы за госизмену.

Об этом пишет РБК.

Дмитрий Шабанов был ассистентом безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии.

Он был задержан на оккупированной Луганщине в середине апреля. Позже обвинили в «передаче закрытых сведений представителям иностранных спецслужб».

Боевики говорят, будто Дмитрия Шабанова завербовал «резидент ЦРУ США в Украине, работавший в СБУ».

Также оккупанты придумали, что Шабанов «проходил специальную подготовку в США», а затем якобы собирал сведения о перемещении боевиков.

Напомним, что в больницу Кропивницкого прибыл иностранный журналист Guillaume Briquet, обстрелянный военными Российской Федерации возле населенного пункта Водяно-Лорино в Николаевской области.