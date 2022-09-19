|Швидкість вітру:
|4.2 м/с
|Схід сонця:
|06:34
|Захід сонця:
|18:57
|Температура завтра:
|+18 C°
|Швидкість вітру:
|5.3 м/с
|Схід сонця:
|06:39
|Захід сонця
|19:04
|Температура завтра:
|+11 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|39.5 грн
|39.9 грн
|EUR
|39 грн
|39.95 грн
«Верховный суд» «ЛНР» якобы «приговорил» сотрудника ОБСЕ Дмитрия Шабанова к 13 годам лишения свободы за госизмену.
Об этом пишет РБК.
Дмитрий Шабанов был ассистентом безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии.
Он был задержан на оккупированной Луганщине в середине апреля. Позже обвинили в «передаче закрытых сведений представителям иностранных спецслужб».
Боевики говорят, будто Дмитрия Шабанова завербовал «резидент ЦРУ США в Украине, работавший в СБУ».
Также оккупанты придумали, что Шабанов «проходил специальную подготовку в США», а затем якобы собирал сведения о перемещении боевиков.
Напомним, что в больницу Кропивницкого прибыл иностранный журналист Guillaume Briquet, обстрелянный военными Российской Федерации возле населенного пункта Водяно-Лорино в Николаевской области.
|
О назначении Ляха главой УСБУ в Черниговской областиДенис Жело
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
«Верховный суд» «ЛНР» якобы «приговорил» сотрудника ОБСЕ Дмитрия Шабанова к 13 годам лишения свободы за госизмену.
Об этом пишет РБК.
Дмитрий Шабанов был ассистентом безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии.
Он был задержан на оккупированной Луганщине в середине апреля. Позже обвинили в «передаче закрытых сведений представителям иностранных спецслужб».
Боевики говорят, будто Дмитрия Шабанова завербовал «резидент ЦРУ США в Украине, работавший в СБУ».
Также оккупанты придумали, что Шабанов «проходил специальную подготовку в США», а затем якобы собирал сведения о перемещении боевиков.
Напомним, что в больницу Кропивницкого прибыл иностранный журналист Guillaume Briquet, обстрелянный военными Российской Федерации возле населенного пункта Водяно-Лорино в Николаевской области.