В Киевской области был отремонтирован мост через реку Здвиж, который взорвали российские оккупанты.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Мост расположен между населенными пунктами Андреевка и Красная Горка. Российские военные взорвали его, когда бежали из Киевской области.

— Теперь мост полностью функционирует: по ним можно передвигаться грузовыми и легковыми автомобилями, — заявил Алексей Кулеба.

Напомним, «Никвести» сняли видео о том, как проходила осада и победное сражение в городе Вознесенск Николаевской области. Если бы враг взял Вознесенск, это открыло бы путь в Одессу и атомную станцию в Южноукраинске.