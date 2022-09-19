В Киевской области был отремонтирован мост через реку Здвиж, который взорвали российские оккупанты.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
Мост расположен между населенными пунктами Андреевка и Красная Горка. Российские военные взорвали его, когда бежали из Киевской области.
— Теперь мост полностью функционирует: по ним можно передвигаться грузовыми и легковыми автомобилями, — заявил Алексей Кулеба.
Напомним, «Никвести» сняли видео о том, как проходила осада и победное сражение в городе Вознесенск Николаевской области. Если бы враг взял Вознесенск, это открыло бы путь в Одессу и атомную станцию в Южноукраинске.
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В Киевской области был отремонтирован мост через реку Здвиж, который взорвали российские оккупанты.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
Мост расположен между населенными пунктами Андреевка и Красная Горка. Российские военные взорвали его, когда бежали из Киевской области.
— Теперь мост полностью функционирует: по ним можно передвигаться грузовыми и легковыми автомобилями, — заявил Алексей Кулеба.
Напомним, «Никвести» сняли видео о том, как проходила осада и победное сражение в городе Вознесенск Николаевской области. Если бы враг взял Вознесенск, это открыло бы путь в Одессу и атомную станцию в Южноукраинске.